На данный момент режим повышенной готовности действует в 4 регионах зоны ответственности компаний: в Орловской, Калужской, Смоленской и Тверской областях. В регионах наблюдаются осадки в мокрого снега и ледяного дождя и колебанием температуры в районе нуля градусов.

Энергетики были заранее мобилизованы. К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы суммарно 613 бригад, 2393 человека производственного персонала, 949 единиц спецтехники филиалов. 289 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью порядка 11,6 МВт в случае необходимости будут обеспечивать резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, региональных правлений МЧС России, ЕДДС, другими территориально-сетевыми организациями. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.