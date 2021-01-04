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Евгений Грабчак в Псковской области контролирует восстановление энергоснабжения

Евгений Грабчак прибыл в Псковскую область для контроля работ по восстановлению энергоснабжения потребителей.

Из-за налипания мокрого снега на проводах в Псковской области произошли отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (дочерняя компания ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Северо-Запада»). Ход восстановительных работ находится на особом контроле Минэнерго России.

«Было принято решение о необходимости выезда в Псковскую область, чтобы оценить масштабы, понять, насколько привлекаемые электросетевыми компаниями силы и средства соответствуют задаче по скорейшему восстановлению. Были проведены заседания штаба электросетевого комплекса, регионального штаба. Выезжали на поврежденные электросетевые объекты, оценили обстановку. Необходимые дополнительные решения по переброске дополнительных сил и средств тоже на месте принимаются», – сообщил Евгений Грабчак.

По данным на 11.00 4 января без энергоснабжения в регионе остаются 3960 человек. К восстановительным работам привлечена 151 бригада (609 специалистов и 172 единиц спецтехники).

«Дополнительные бригады были передислоцированы из соседних регионов: из Ленинградской, Новгородской областей и других регионов нахождения МРСК Северо-Запада. Работа идет совместно с главами администраций, с региональными властями, поэтому надеемся, что те дизель-генераторные установки, те дополнительные силы, техника, которые были передислоцированы в Псковскую область, поспособствуют скорейшему восстановлению», – прокомментировал Евгений Грабчак.

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Источник: Министерство энергетики России

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