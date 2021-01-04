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Мэрия Тбилиси выделила 7,2 миллиона лари на строительство канатки на Мтацминда

Мэрия Тбилиси выделила 7,2 миллиона лари на строительство канатки на Мтацминда

4 января 2021, 13:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ГРУЗИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: sputnik-georgia.ru

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Проект строительства канатной дороги от проспекта Руставели до горы Мтацминда обязательно будет осуществлен, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года. Канатная дорога приостановила работу после трагического случая, в результате которого погибли 15 человек.

"Объявлен тендер, чтобы выбрать ту компанию, которая осуществит строительные работы. Для города осуществление этого проекта очень важно, и мы все гордимся тем, что новый проект украсит Тбилиси и у людей будет возможность им воспользоваться", - сказал Каладзе.

Согласно информации на сайте Агентства государственных закупок, мэрия готова потратить на строительство канатной дороги 7,4 миллиона лари ($2,25 млн). По условиям тендера, компания-победитель должна будет за эту сумму выстроить всю инфраструктуру дороги, а вот кабели и кабины будут установлены позже. Прием заявок будет осуществляться с 13 по 18 января. Проект должен быть завершен за 15 месяцев.

Канатка будет двигаться от территории рядом с академией наук до обзорной площадки в парке Мтацминда. Для ее поддержки будет установлено пять вышек из которых две будут на склоне горы.

Ф ото: sputnik-georgia.ru

 

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Источник: sputnik-georgia.ru

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