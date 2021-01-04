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Новак заявил, что сделка ОПЕК+ спасла энергетический рынок

Новак заявил, что сделка ОПЕК+ спасла энергетический рынок

4 января 2021, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: КОММЕНТАРИИ, АЛЕКСАНДР НОВАК, НЕФТЬ, ОПЕК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в прошлом году спасло мировую энергетическую отрасль от коллапса и не допустило падения цены на нефть до отрицательных значений. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК-ТВ, опубликованном в понедельник - в день, когда министры стран ОПЕК+ соберутся для установления квот на добычу на февраль 2021 года.

"Были риски, что если не предпринимать совместных скоординированных действий по сокращению добычи, то цены, может быть, и в минус ушли [бы], а добыча сократилась бы в хаотичном режиме везде. Это был бы момент коллапса", - сказал Новак.

"Нужно было этого не допустить, важно было договориться, чтобы все, кто является крупными экспортерами, добывающими странами, провели определенную скоординированную политику по сокращению. На мой взгляд, это удалось сделать, и это спасло нефтяной рынок", - добавил он.

 

Уверенность на рынке

Механизм ОПЕК+ продолжает оставаться актуальным. Он не исчерпал себя, он придает уверенности рынку нефти и позволяет сохранить баланс спроса и предложения, заявил Новак.

"Если бы механизм ОПЕК+ исчерпал себя, то он бы не работал сейчас. Он показывает результат и успешно позволяет нам сегодня сохранять балансировку рынка, спроса и предложения, таргетирует прирост спроса [на нефть] увеличением добычи и, наоборот, если спрос падает, - сокращением добычи. Это придает уверенности рынку", - заметил вице-премьер.

"На сегодняшний день соглашение, которое подписано, действует до мая 2022 года. Еще полтора года фактически будет действовать, если раньше не произойдет восстановление [спроса на рынке нефти], конечно, и мы выйдем на предыдущие показатели", - добавил он.

В понедельник в 17:00 мск министры стран ОПЕК+ соберутся на очередное заседание в режиме онлайн, чтобы принять решение об уровнях добычи на февраль 2021 года. На предыдущей встрече 3 декабря было решено наращивать добычу нефти постепенно, не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. Перед сегодняшней встречей состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, участники которого обсудят уровень исполнения сделки в ноябре и могут вынести рекомендацию странам альянса по добыче на февраль.

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Источник: ТАСС

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