Около 20 станций МЦД подготовят к запуску в 2021 году

Около 20 остановочных пунктов Московских центральных диаметров (МЦД) подготовят к дальнейшему открытию в этом году. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы в этом году примерно 20 основных остановочных пунктов планируем подготовить к пуску на всех участках МЦД. Часть из них новые, часть - дополнительные остановочные пункты на уже введенных МЦД-1 и МЦД-2", - сказал Бочкарев.

Заммэра пояснил, что реализация крупнейшего инфраструктурного проекта МЦД ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с Российскими железными дорогами (РЖД), Московской областью и Министерством транспорта.

"По всем проектам МЦД у нас очень активно ведутся работы, по всем направлениям. Большой у нас объем работ от Каланчевской до Карачарово - фактически от площади трех вокзалов до Курского вокзала ведутся работы по строительству дополнительных путей. Очень сложный участок, там возводятся дополнительные эстакады, монтируются мостовые переходы", - заключил Бочкарев.

Ранее он сообщал, что порядка 15 станций Московских центральных диаметров планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.