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Система энергетического менеджмента "Россети ФСК ЕЭС" успешно прошла аудит

Система энергетического менеджмента Россети ФСК ЕЭС успешно прошла аудит

4 января 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Получены трехлетние сертификаты соответствия требованиям международного и национального стандартов (ISO 50001:2018 и ГОСТ Р ИСО 50001-2012). Проверку провели эксперты DQS Holding – одного из крупнейших сертификационных органов в мире. Заключения независимых аудиторов подтверждают, что комплексная работа «Россети ФСК ЕЭС» по энергосбережению и повышению энергоэффективности проводится на высоком уровне в полном соответствии с принятыми стандартами. 

Отмечены приверженность компании курсу на непрерывное улучшение энергетических результатов деятельности (снижение технологического расхода тепло- и электроэнергии, моторного топлива), профессионализм руководителей и персонала. Эксперты считают, что созданная в «Россети ФСК ЕЭС» система подготовки кадров, участие в различных конкурсах и форумах обеспечивают развитие компетенций сотрудников, что способствует выполнению целевых ориентиров.

Важнейшую роль в достижении целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Россети ФСК ЕЭС» играет применение современных и инновационных технологий и решений. Так, в рамках реализации национального проекта «Энергоэффективная подстанция» «Россети ФСК ЕЭС» применяет технологии частотного регулирования и утилизации тепла в системах охлаждения силовых трансформаторов и реакторов на объектах магистрального электросетевого комплекса.

Также аудиторы высоко оценили применение автоматизированной системы по обеспечению информационной и аналитической поддержки проведения энергетических обследований.

Компания впервые получила сертификаты соответствия требованиям стандартов в 2014 году. Спустя три года был успешно пройден ресертификационный аудит. В 2020 году проверку провел один из ведущих мировых независимых аудиторов –. DQS Holding. Он является соучредителем IQNet – самой масштабной и авторитетной международной сети органов по сертификации. По итогам аудита DQS Holding выдаются сертификаты как самой организации, так и IQNet. 

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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