В Псковской области продолжают заниматься ликвидацией последствий ледяного дождя, который обрушился на регион еще в субботу, 2 января. Тогда без электричества остались более 20 тысяч жителей региона.

Как доложил глава Псковской области Михаил Ведерников президенту России Владимиру Путину, полностью восстановить энергоснабжение планируется к вечеру понедельника, 4 января.

"Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Всего в регионе на восстановление электроснабжения направлено 128 мобильных подразделений в составе 615 специалистов.

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий