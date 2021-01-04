 
Происшествия

В Псковской области продолжают устранять последствия ледяного дождя

В Псковской области продолжают устранять последствия ледяного дождя

4 января 2021, 10:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: inc-news.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
416

В Псковской области продолжают заниматься ликвидацией последствий ледяного дождя, который обрушился на регион еще в субботу, 2 января. Тогда без электричества остались более 20 тысяч жителей региона.

Как доложил глава Псковской области Михаил Ведерников президенту России Владимиру Путину, полностью восстановить энергоснабжение планируется к вечеру понедельника, 4 января.

"Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Всего в регионе на восстановление электроснабжения направлено 128 мобильных подразделений в составе 615 специалистов.

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: inc-news.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Бригады 05.01.2021
Бригады "Россети Центр" устраняют технологические нарушения в энергосетях Тверской области, вызванны...
Евгений Грабчак в Псковской области контролирует восстановление энергоснабжения 04.01.2021
Евгений Грабчак в Псковской области контролирует восстановление энергоснабжения
Энергетики 29.12.2020
Энергетики "Россети Московский регион" не допустили нарушения электроснабжения г. Видное, поставленн...
Майнеры вернут энергетикам порядка 23 миллионов рублей 29.12.2020
Майнеры вернут энергетикам порядка 23 миллионов рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Review!
+