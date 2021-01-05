Бригады «Россети Центр» устраняют технологические нарушения в энергосетях Тверской области, вызванные непогодой, в круглосуточном режиме



На территорию региона обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи. Энергетики заблаговременно готовились к удару непогоды. С 10:00 2 января Тверской филиал "Россети Центр" функционировал в режиме повышенной готовности, сегодня был введен особый режим работы.



К аварийно-восстановительным работам привлечены 90 бригад, 346 человек и 128 единиц техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". В числе наиболее пострадавших территорий Тверской области - Кимрский, Калининский, Калязинский, Ржевский, Кашинский, Осташковский районы. Постоянно ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, энергетики находятся в тесном взаимодействии с Правительством Тверской области, региональным ГУ МЧС и муниципальными органами власти.



Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.