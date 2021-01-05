Правительство РФ утвердило базовый уровень цен на электрическую энергию в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) на уровне 5,49 рублей за киловатт-час (не включая налог на добавленную стоимость). Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2021 год базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 5 рублей 49 копеек за киловатт-час (без учета налога на добавленную стоимость)", - говорится в документе.

В 2020 году тариф для дальневосточных регионов составлял 5 рублей за киловатт-час. Таким образом, базовый уровень тарифа увеличен на 9,8%.

В распоряжении также утверждается размер надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в целях выравнивания энерготарифов в ДФО до среднероссийского уровня. Ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс в ходе беседы с журналистами сообщил, что размер надбавки на 2021 год составит 38 млрд рублей.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года и поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей. В частности, в течение пяти лет - в отношении потребителей, финансирование деятельности которых осуществляется за бюджетный счет, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства; в течение трех лет - в отношении потребителей, осуществляющих деятельность в области ТЭК, драгоценных камней и металлов.

Также законом предлагается частично компенсировать стоимость мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на территориях неценовых зон оптового рынка.