Работы по установке нового грозозащитного троса на ЛЭП выполнены для повышения надежности выдачи мощности Каширской ГРЭС и Загорской ГАЭС, работы объектов Московского энергокольца 500 кВ, а также электроснабжения городов Ступино, Талдом, Истра, Солнечногорск, Сергиев Посад и прилегающих к ним территорий. Общая стоимость работ составила свыше 67 млн рублей.

Всего было заменено 157 км грозотроса. Основный объем работ выполнен на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 500 кВ «Загорская ГАЭС – Трубино», которая обеспечивает выдачу мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции в системообразующую сеть Московского региона, на ВЛ 220 кВ «Луч – Шмелево», питающей Рузский и Истринский городские округа и ВЛ 220 кВ «Пахра – Ступино», от которой зависит надежность электроснабжения города-спутника Новое Ступино и особой экономической зоны «Ступино-квадрат».

Грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии и предотвращения коротких замыканий, способных привести к повреждению электрооборудования. Для замены был использован современный грозозащитный трос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового оборудования составляет до 40 лет.