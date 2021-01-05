Руководство Управления ЖКХ представило главе Администрации города Алексею Смирнову отчет о работах по строительству сетей уличного освещения в 2020 году и планах на этот год.

В прошлом году на территории города было проложено порядка 10 километров новых линий электропередачи. Уличное освещение появилось на улицах Станислава Милевского, Южной, Бульварной, Красноармейской. Также новые сети освещения были проложены по улицам Ярославской, Московской, на участках от улицы Беленогова до детского сада № 54 и от Лазаревского проезда до школы № 38.

В 2020 году также реконструированы сети уличного освещения в центральной части города. Замена линий электроосвещения проведена на территории, расположенной в границах Красных и Больших мучных рядов, улиц Островского, Молочная гора, проспекта Текстильщиков. Вместо старых воздушных сетей была проложена новая подземная кабельная линия электроосвещения протяженностью 2,5 километра.

В рамках энергосервисного контракта в прошлом году на территории города была проведена замена 11,5 тысяч старых ламп наружного освещения на светодиодные светильники. Использования современных технологий позволит повысить срок службы светильников, снизить энергопотребление, а значит и затраты по оплате электроэнергии. Экономия, по подсчетам специалистов, составит не менее 60%.

В плане на этот год более 15 объектов. В общей сложности планируется проложить 13,4 километра новых электролиний. Управлением ЖКХ была проведена большая подготовительная работа. Так, еще в прошлом году была разработана проектная документация по строительству 9 объектов наружного освещения, еще 6 проектов находятся в работе. Это позволит ускорить заключение контрактов и сроки строительства уличных электросетей.

Сети наружного освещения, на основании ранее разработанных проектов, в этом году планируется построить в микрорайоне Любавино, по улице Льняной, по улице Сутырина от улицы Димитрова до улицы 2-й Волжской, по улице Костромской от дома 107 до границы города, от улицы Советской до гимназии № 28, от дома 64 по улице Боевой до дома 1а по улице Пушкина, по улице Китицинской и на участке до дома 193 по улице Шагова. Кроме того, планируется разработка и реализация новых проектов по улицам Соловьиной, Волгарей, Новый быт, Героев, Рябиновый проезд и другим объектам.

Источник информации: Пресс-служба Администрации города Костромы