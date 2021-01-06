Подписано многостороннее стратегическое соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, алмазодобывающей компанией АЛРОСА и крупнейшими российскими предприятиями – производителями горно-шахтного, горно-транспортного оборудования и техники: Управляющая компания УЗТМ-КАРТЭКС, Копейский машиностроительный завод, Шадринский автоагрегатный завод, АРМЗ Горныемашины.

Документ направлен на долгосрочное стратегическое сотрудничество и деловое партнёрство в сфере создания отечественных современных технологий и оборудования, применяемых в процессе добычи полезных ископаемых открытым и подземным способом, а также на развитие добывающей промышленности и тяжелого машиностроения России.

Для развития отдельных направлений горно-шахтного оборудования у нас в стране есть все необходимые условия – от растущего внутреннего спроса со стороны крупнейших горнодобывающих компаний до машиностроительных мощностей, способных его удовлетворить. Именно на консолидацию этих ресурсов и направлена активная работа Минпромторга России

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов.



Реализация проектов по разработке и выпуску новых образцов оборудования российского производства с учетом климатических особенностей, а также сложных горно-геологических условий эксплуатации техники на рудниках АЛРОСЫ позволит повысить компетенции ведущих отечественных машиностроительных предприятий, а также получить необходимый опыт для реализации подобных проектов в будущем.