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Государство и бизнес объединили усилия для развития добывающей промышленности и тяжёлого машиностроения России

Государство и бизнес объединили усилия для развития добывающей промышленности и тяжёлого машиностроения России

6 января 2021, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНПРОМТОРГ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: Минпромторг России

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Подписано многостороннее стратегическое соглашение  о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, алмазодобывающей компанией АЛРОСА  и крупнейшими российскими предприятиями – производителями горно-шахтного, горно-транспортного оборудования и техники: Управляющая компания УЗТМ-КАРТЭКС, Копейский машиностроительный завод, Шадринский автоагрегатный завод, АРМЗ Горныемашины.

Документ направлен на долгосрочное стратегическое сотрудничество  и деловое партнёрство в сфере создания отечественных современных технологий и оборудования, применяемых в процессе добычи полезных ископаемых открытым и подземным способом, а также на развитие добывающей промышленности и тяжелого машиностроения России.

Для развития отдельных направлений горно-шахтного оборудования у нас в стране есть все необходимые условия – от растущего внутреннего спроса со стороны крупнейших горнодобывающих компаний до машиностроительных мощностей, способных его удовлетворить. Именно на консолидацию этих ресурсов и направлена активная работа Минпромторга России

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов.


Реализация проектов по разработке и выпуску новых образцов оборудования российского производства с учетом климатических особенностей, а также сложных горно-геологических условий эксплуатации техники на рудниках АЛРОСЫ позволит повысить компетенции ведущих отечественных машиностроительных предприятий, а также получить необходимый опыт для реализации подобных проектов в будущем.

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Источник: Минпромторг России

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