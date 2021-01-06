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О массовых нарушениях электроснабжения в Республике Дагестан

Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и налипания мокрого снега на проводах происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Северный Кавказ»).

Нарушено электроснабжение части потребителей в 18 населённых пунктах в Кумторкалинском, Карабудахкентском, Кизлярском, Тарумовском районах и в Махачкале суммарной численностью населения около 35 000 человек. Мощность отключенных потребителей – около 13,4 МВт.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 38 бригад (142 специалиста и 48 единиц спецтехники).

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Источник: Министерство энергетики России

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