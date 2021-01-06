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Володин сообщил, что строительство трассы Шанхай - Гамбург начнется в 2021 году

Володин сообщил, что строительство трассы Шанхай - Гамбург начнется в 2021 году

6 января 2021, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Строительство трассы "Меридиан", которая пройдет от Шанхая до Гамбурга, начнется в 2021 году, сообщается на странице в Instagram, посвященной проектам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

"У нас в этом году начнется строительство "Меридиана". Дороги, которая должна фактически пройти по диагонали Саратовской области от Перелюбского до Турковского района, причем с мостовым переходом, в рамках строительства автомагистрали, которая пройдет по территории Российской Федерации и соединит Европу с Азией. Это дорога "Гамбург - Шанхай", "Шанхай - Гамбург" - сказал Володин в видеообращении, размещенном на странице.

По словам председателя Госдумы, новая трасса позволит не только улучшить транспортное обеспечение, но и будет способствовать экономическому развитию.

Ранее сообщалось, что общая протяженность трассы Шанхай - Гамбург приблизится к 8,5 тыс. км, длина российского отрезка - около 2 тыс. км. Дорога пройдет через Китай, Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. В России трасса должна пройти через Оренбургскую, Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, Брянскую и Смоленскую области. Строительство трассы позволит увеличить скорость доставки грузов из Европы в Азию почти в пять раз.

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Источник: ТАСС

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