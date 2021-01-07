3 января блок № 6 Ленинградской АЭС вышел на 100% мощности

3 января 2021 года в 14:10 блок № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 был выведен на номинальный уровень мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1165 МВт. На этом уровне мощности на блоке продолжатся статические и динамические испытания в ходе опытно-промышленной эксплуатации.

Для справки:

Ленинградская АЭС, - единственная в России станция с действующими энергоблоками двух разных типов РБМК-1000 и ВВЭР-1200. Сегодня Ленинградская АЭС является гарантирующим поставщиком в Санкт-Петербурге и Ленобласти, обеспечивая 58% электропотребления региона.

Блок № 6 22 октября 2020 года выдал в единую энергосистему страны первые киловатт*часы электроэнергии. В течение года на блоке прошло около 500 тестирований оборудования и систем безопасности. В настоящее время проходит этап финальной проверки блока - опытно-промышленной эксплуатации. Его сдача в промышленную эксплуатацию состоится весной 2021 года.