О восстановлении энергоснабжения в Республике Дагестан

Под контролем Минэнерго России восстановлено энергоснабжение потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и налипания мокрого снега на проводах 6 января произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Северный Кавказ»).

Без электроснабжения максимально оставалась часть бытовых потребителей в 18 населённых пунктах Кизлярского, Карабудахкентского, Тарумовского районов и в Махачкале (около 35 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 13,4 МВт.

В 14-58, по сообщению ПАО «Россети» и Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Дагестан, восстановлено электроснабжение потребителей по сетям 6 кВ и выше, в 21-45 закрыты все индивидуальные заявки, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме.

К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 38 бригад (142 специалиста и 48 единиц техники).