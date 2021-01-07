 
Инвестиции (проекты)

События в цветной металлургии России за 2020 г.

События в цветной металлургии России за 2020 г.

7 января 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 5 мин
166

2020 г. стал историей, но тем не менее стоит оглянуться назад и посмотреть, каким он был для отечественной цветной металлургии. Сделать же это совсем просто - достаточно посмотреть заголовки наиболее читаемых новостей сайта журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Трубоукладчик 07.01.2021
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту строительства "Северного потока - 2"
В кунгурской колонии запустят два цеха по производству изделий из чугуна и стали 07.01.2021
В кунгурской колонии запустят два цеха по производству изделий из чугуна и стали
Государство и бизнес объединили усилия для развития добывающей промышленности и тяжёлого машинострое... 06.01.2021
Государство и бизнес объединили усилия для развития добывающей промышленности и тяжёлого машинострое...
Володин сообщил, что строительство трассы Шанхай - Гамбург начнется в 2021 году 06.01.2021
Володин сообщил, что строительство трассы Шанхай - Гамбург начнется в 2021 году

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Review!
+