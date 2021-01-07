События в цветной металлургии России за 2020 г.

2020 г. стал историей, но тем не менее стоит оглянуться назад и посмотреть, каким он был для отечественной цветной металлургии. Сделать же это совсем просто - достаточно посмотреть заголовки наиболее читаемых новостей сайта журнала «Металлоснабжение и сбыт».

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