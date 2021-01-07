До 2025 года в цехах планируется создание не менее 7 тыс. тонн продукции.

В этом году на базе исправительной колонии №40 в Кунгуре возобновит работу цех металлургического литейного производства. В эксплуатацию будет введен и цех горячего цинкования. Они будут запущены в рамках программы по промышленной кооперации ГУФСИН по Пермскому краю и «Кунгурского литейно-машиностроительного завода».

По данным пресс-службы краевого правительства, общая стоимость проекта составляет 234 млн рублей. Для работы предприятия планируется организовать 136 новых рабочих мест. Ожидается, что до 2025 года объем производственной продукции составит не менее 7040 тонн продукции на сумму в 528 млн рублей, отчисления в различные бюджеты должны составить 54 млн рублей.

В цехах планируется в основном выпускать чугунные фланцы и линейные оконцеватели для опорных изоляторов — они используются при строительстве и эксплуатации проводов и кабелей на опорах воздушных ЛЭП, линий связи и электростанций. После модернизации предприятие сможет выпускать по 125 тыс. фланцев и оконцевателей каждый год. Также будут производиться изделия из чугуна и стали: локомотивные и тормозные колодки, решетки для газовых бытовых плит, лавки, урны, ограждения, фонарные столбы, решетки для ливневой канализации и канализационные люки.

Сейчас в колонии работает профессиональное-техническое училище, где спецконтингент обучают необходимым специальностям: формовщик, литейщик.