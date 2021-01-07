Срок действия моратория на банкротство, действовавшего в России с начала апреля 2020 года для организаций и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, истекает 7 января.

1 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил до 7 января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей.

"Осенью мы уже продлевали мораторий на возбуждение дел о банкротстве по подаваемым кредиторами заявлениям. Благодаря этому была обеспечена поэтапная "отмена" моратория. При этом одновременно мораторий мы дополнили механизмом судебной рассрочки, который предоставит дополнительную защиту компаниям и обеспечит их более "плавный выход" из-под влияния кризисных явлений, которые и стали причиной введения моратория", - заявили ТАСС в Минэкономразвития.

По оценкам министерства, мораторий распространяется на более чем 0,5 млн организаций (около 15% от всех юридических лиц) и 1,6 млн индивидуальных предпринимателей (около 40% от всех ИП).

"Предугадать количество банкротств, если бы мы не ввели мораторий, довольно сложно. Неопределенность ситуации, неуверенность экономических субъектов в ее стабильности могли спровоцировать их подавать значительно больше заявлений на банкротство, чем это бывает в рамках обычного хозяйственного оборота", - указывают в Минэкономразвития.

По данным ЕФРСБ, число банкротств компаний с января по ноябрь этого года снизилось на 20% и составило немногим менее 9 тыс. случаев. В Минэкономразвития считают, что это, в первую очередь, связано с принятыми правительством в критической ситуации мерами, в том числе в виде введения моратория на банкротство.

Ранее в России был принят пакет мер по борьбе с последствиями влияния пандемии, где в том числе предоставлялась возможность правительству вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в течение полугода.