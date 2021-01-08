Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2025 года

Правительство РФ продлило действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года, увеличив объем финансирования до 712 млрд рублей, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале проектов правовых актов.

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. На ее реализацию на период до 2022 года власти выделили 310 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров 26 ноября в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что МЭР РФ ожидает выполнение ФЦП в Крыму в 2020 году на 95-100%. Трудности на полуострове заключаются в том, что санкции осложняют привлечение крупных подрядных организаций. В начале декабря власти Крыма сообщали о рисках неполного освоения средств, выделенных на реализацию ФЦП, прогнозируя, что показатель исполнения составит 98-99%.

Весной 2019 году Назаров сообщал, что в ФЦП может быть включено строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостового перехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкция трассы на южном берегу Крыма.