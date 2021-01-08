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"Россети Московский регион" выдали 883,5 кВт мощности новой школе на севере столицы

Энергетики компании «Россети Московский регион» выполнили работы по обеспечению электроэнергией новой общеобразовательный школы на 1900 мест в Левобережном районе Северного административного округа Москвы.

Современное 5-этажное здание, оформленное в стиле авангард, будет разделено на три блока в соответствии с возрастом учащихся – начальная, основная и старшая школы. Учреждение образования спроектировано с учетом того, чтобы дети могли развиваться творчески, активно заниматься спортом и постигать основы будущих профессий.

Для электроснабжения школы «Россети Московский регион» построили 12 кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ общей протяженность 1,8 км. Выделенная мощность составила почти 900 кВт.

Планируется, что учреждение образования, которое станет одним из самых крупных в городе, будет введено в эксплуатацию в 2021 году.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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