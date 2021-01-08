 
Цифровая революция

В России пройдёт эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля на опасных производственных объектах

В России пройдёт эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля на опасных производственных объектах

8 января 2021, 15:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, РОСТЕХНАДЗОР
Источник: government.ru

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В 2021 году организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, смогут добровольно принять участие в эксперименте по внедрению дистанционной системы безопасности. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Суть эксперимента заключается в том, чтобы всю обязательную документацию, которая ведётся организацией, перевести из бумажного в электронный вид и заполнять её непосредственно в личном кабинете в новой системе. Программа в автоматическом режиме проанализирует эту информацию и при необходимости выдаст сведения об ошибках. Таким образом, у организации появится возможность самостоятельно себя проверить и исправить нарушения, не дожидаясь прихода инспектора.

Кроме того, новая система будет в онлайн-режиме обрабатывать и передавать в контролирующие органы информацию о технологических процессах, состоянии противоаварийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций. Это поможет прогнозировать и предотвращать аварии, а также позволит отменить плановые проверки на производстве, снизив административную нагрузку на организации.

Внедрение новой системы не потребует покупки дорогостоящего оборудования. По сути, это программно-аппаратный комплекс, который подключается к уже действующим на производстве автоматизированным системам.

Для участия в эксперименте организации должны подать заявку в Ростехнадзор и заключить с ведомством соглашение о применении системы дистанционного контроля.

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Источник: government.ru

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