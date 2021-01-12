АО «Мособлэнерго» в 2020 году ввело в эксплуатацию 9,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Раменском. Большая часть этих линий – 7 км, построена в городском округе в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. В текущем году в Раменском районе АО «Мособлэнерго» введено 3,5 МВА дополнительной мощности.



В 2020 году в Подмосковье АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию 304,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Из них построено – 51 км, реконструировано - 45 км, введено в рамках технологического присоединения – 49 км. Объем льготного технологического присоединения (до 15 кВт) составил 158,5 км.



Также АО «Мособлэнерго» ввело в Московской области 124,8 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Окончательные итоги по реализации инвестиционной программы 2020 года компания подведет в 1 квартале 2021 года.