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АО "Мособлэнерго" ввело в эксплуатацию 9,3 км линий электропередачи в Раменском

АО Мособлэнерго ввело в эксплуатацию 9,3 км линий электропередачи в Раменском

12 января 2021, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2020 году ввело в эксплуатацию 9,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Раменском. Большая часть этих линий – 7 км, построена в городском округе в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. В текущем году в Раменском районе АО «Мособлэнерго» введено 3,5 МВА дополнительной мощности.

В 2020 году в Подмосковье АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию 304,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Из них построено – 51 км, реконструировано - 45 км, введено в рамках технологического присоединения – 49 км. Объем льготного технологического присоединения (до 15 кВт) составил 158,5 км.

Также АО «Мособлэнерго» ввело в Московской области 124,8 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Окончательные итоги по реализации инвестиционной программы 2020 года компания подведет в 1 квартале 2021 года.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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