В связи с прогнозируемыми аномально низкими температурами воздуха в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго», «Костромаэнерго», «Нижновэнерго», «Ярэнерго» введен режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В филиалах работают оперативные штабы, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. В случае необходимости режим РПГ будет оперативно введен и в других филиалах.

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании суммарно готовы 595 бригад, 2524 человека и 902 единицы техники. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220