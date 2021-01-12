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Казахстан восстановил транспортировку нефти в Россию

Казахстан восстановил транспортировку нефти в Россию

12 января 2021, 12:30
Рубрика: За рубежом
Метки: КАЗТРАНСОЙЛ, КАЗАХСТАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Национальный оператор Казахстана "Казтрансойл" восстановил транспортировку нефти на участке Атырау - Самара магистрального трубопровода Узень - Атырау - Самара в заданных технологических режимах. Соответствующее сообщение распространила во вторник пресс-служба этой компании.

"После стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией 11 января в 19:59 (16:59 мск) возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара. Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" осуществляется в заданных технологических режимах", - говорится в тексте.

Как отметили в компании, в ходе временной приостановки транспортировки нефти на участке Атырау - Самара, связанной с прекращением поставки электроэнергии АО "KEGOC" и АО "Атырау Жарык", ограничений по приему нефти от грузоотправителей не было. Магистральный нефтепровод Узень - Атырау - Самара протяженностью по территории Казахстана более 1 235 км проходит через Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с энергоснабжением в двух областях на севере Казахстана республика приостановила прокачку нефти в РФ с утра понедельника.

АО "Казтрансойл" - национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО "Национальная компания "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт.

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Источник: ТАСС

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