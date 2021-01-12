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Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России

Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России

12 января 2021, 13:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: АРКТИКА, МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ
Источник: РИА Новости

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Минвостокразвития предложило включить в российскую Арктическую зону территории районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, границы Арктической зоны страны хотят скорректировать, добавив к ней Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский городской округ, Сегежский муниципальный район Республики Карелии, городские округа Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилемский Республики Коми, сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, а также муниципальные районы Лешуконский и Пинежский Архангельской области.

Прошлым летом Владимир Путин подписал пакет законов о системе преференций в Арктике: таким образом АЗРФ стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти пять миллионов квадратных метров.

Для резидентов Арктической зоны предусмотрены налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ в объеме направленных в инфраструктуру инвестиций. Законы также подразумевают меры по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Источник: РИА Новости

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