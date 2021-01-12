 
Происшествия

О ходе восстановления электроснабжения в Республике Дагестан

Минэнерго держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением  в Республике Дагестан, где с 09-20 12 января по настоящее время из-за сильного налипания мокрого снега на проводах происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»).

По состоянию на 12-00 отключены: ВЛ 6-10 – 14; ТП 6-10 кВ – 322. Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 38 населенных пунктах Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского и Буйнакского районов (около 36 150 человек); социально значимые объекты – 76. Мощность отключенных потребителей – 8,4 МВт.

Аварийно-восстановительные работы ведут 52 бригады (162 специалиста и 56 единиц техники).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Замыкание могло стать причиной пожара, уничтожившего детсад и школу в приморском селе 12.01.2021
Замыкание могло стать причиной пожара, уничтожившего детсад и школу в приморском селе
Калмыцких предпринимателей обвиняют в краже электроэнергии на 16 млн руб. при майнинге криптовалюты 12.01.2021
Калмыцких предпринимателей обвиняют в краже электроэнергии на 16 млн руб. при майнинге криптовалюты
Липецкой области вандалы расстреляли изоляторы на высоковольтной линии 11.01.2021
Липецкой области вандалы расстреляли изоляторы на высоковольтной линии
В Кунгурском городском округе cовместными усилиями энергетиков 11.01.2021
В Кунгурском городском округе cовместными усилиями энергетиков "Пермэнерго" и органов полиции изоб...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Review!
+