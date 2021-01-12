О ходе восстановления электроснабжения в Республике Дагестан

Итоговый RusCable Insider 2020
ТОП 35 материалов, статистика и главные новости предновогодней недели
12 января 2021, 13:45
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Минэнерго держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением в Республике Дагестан, где с 09-20 12 января по настоящее время из-за сильного налипания мокрого снега на проводах происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»).
По состоянию на 12-00 отключены: ВЛ 6-10 – 14; ТП 6-10 кВ – 322. Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 38 населенных пунктах Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского и Буйнакского районов (около 36 150 человек); социально значимые объекты – 76. Мощность отключенных потребителей – 8,4 МВт.
Аварийно-восстановительные работы ведут 52 бригады (162 специалиста и 56 единиц техники).
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter