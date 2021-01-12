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Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2020 году уменьшилось на 2,4% по сравнению с 2019 годом

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2020 году уменьшилось на 2,4% по сравнению с 2019 годом

12 января 2021, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2020 году составило 1033,7 млрд кВт•ч, что на 2,4 % меньше объема потребления в 2019 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2020 году составило 1050,4 млрд кВт•ч, что на 2,3 % меньше, чем в 2019 году.

Без учета влияния дополнительного дня 2020 високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось на 2,7 % и 2,6 % соответственно.

Выработка электроэнергии в России в 2020 году составила 1063,7 млрд кВт•ч, что на 3,0 % меньше, чем в 2019 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1047,0 млрд кВт•ч, что на 3,1 % меньше, чем в 2019 году. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 3,4 % по ЕЭС России и 3,3 % по России в целом.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2020 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 555,5 млрд кВт•ч, что на 9,9 % меньше, чем в 2019 году. Выработка ГЭС за 2020 год составила 207,4 млрд кВт•ч (на 9,0 % больше, чем в 2019 году). АЭС в 2020 году выработано 215,5 млрд кВт•ч, что на 3,3 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2019 году. Электростанции промышленных предприятий за 2020 год выработали 65,2 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше, чем в 2019 году).

Данные за 2020 год

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно 2019 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно 2019 года, %

Востока

43,9

0,2

40,7

1,0

Сибири

207,0

-0,8

209,4

-1,0

Урала

246,8

-7,1

246,3

-5,4

Средней Волги

109,4

-0,8

104,6

-4,2

Центра

230,8

-2,3

239,9

-0,8

Северо-Запада

106,3

-5,7

92,2

-2,9

Юга

102,9

-0,2

100,7

-0,6

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в декабре 2020 года составило 103,3 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше объема потребления за декабрь 2019 года. Потребление электроэнергии в декабре 2020 года в целом по России составило 104,9 млрд кВт•ч, что так же на 2,2 % больше, чем в декабре 2019 года.

В декабре 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 106,6 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше, чем в декабре 2019 года. Электростанции ЕЭС России в декабре 2020 года выработали 104,9 млрд кВт•ч электроэнергии, что так же на 2,0 % больше выработки в декабре 2019 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в декабре 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 60,7 млрд кВт•ч, что на 2,6 % меньше, чем в декабре 2019 года. Выработка ГЭС за декабрь 2020 года составила 17,1 млрд кВт•ч (на 4,0 % больше, чем в декабре 2019 года), выработка АЭС – 20,8 млрд кВт•ч (на 15,2 % больше, чем в декабре 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,1 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше показателя декабря 2019 года).

Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в декабре 2020 года зафиксирован 25 декабря в 17:00 по московскому времени. Его значение составило 150 434 МВт, что на 1227 МВт (0,8 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.

Величина декабрьского максимума потребления мощности является также и максимумом потребления в 2020 году.

Среднемесячная температура воздуха в декабре 2020 года по ЕЭС России составила -10,4 °C что на 4,5 °C ниже ее значения в том же месяце 2019 года.

Данные за декабрь 2020 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно декабря 2019 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно декабря

2019 года, %

Востока

4,7

-1,0

4,5

-1,0

Сибири

20,5

0,8

20,6

1,2

Урала

23,7

-3,2

23,7

-1,6

Средней Волги

10,4

-0,3

10,5

2,4

Центра

25,4

11,3

24,5

6,1

Северо-Запада

10,1

-6,0

9,1

0,9

Юга

10,2

8,8

10,4

7,1

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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