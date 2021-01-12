По оперативным данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2020 году составило 1033,7 млрд кВт•ч, что на 2,4 % меньше объема потребления в 2019 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2020 году составило 1050,4 млрд кВт•ч, что на 2,3 % меньше, чем в 2019 году.

Без учета влияния дополнительного дня 2020 високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось на 2,7 % и 2,6 % соответственно.

Выработка электроэнергии в России в 2020 году составила 1063,7 млрд кВт•ч, что на 3,0 % меньше, чем в 2019 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1047,0 млрд кВт•ч, что на 3,1 % меньше, чем в 2019 году. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 3,4 % по ЕЭС России и 3,3 % по России в целом.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2020 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 555,5 млрд кВт•ч, что на 9,9 % меньше, чем в 2019 году. Выработка ГЭС за 2020 год составила 207,4 млрд кВт•ч (на 9,0 % больше, чем в 2019 году). АЭС в 2020 году выработано 215,5 млрд кВт•ч, что на 3,3 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2019 году. Электростанции промышленных предприятий за 2020 год выработали 65,2 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше, чем в 2019 году).

Данные за 2020 год

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно 2019 года, % Востока 43,9 0,2 40,7 1,0 Сибири 207,0 -0,8 209,4 -1,0 Урала 246,8 -7,1 246,3 -5,4 Средней Волги 109,4 -0,8 104,6 -4,2 Центра 230,8 -2,3 239,9 -0,8 Северо-Запада 106,3 -5,7 92,2 -2,9 Юга 102,9 -0,2 100,7 -0,6

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в декабре 2020 года составило 103,3 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше объема потребления за декабрь 2019 года. Потребление электроэнергии в декабре 2020 года в целом по России составило 104,9 млрд кВт•ч, что так же на 2,2 % больше, чем в декабре 2019 года.

В декабре 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 106,6 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше, чем в декабре 2019 года. Электростанции ЕЭС России в декабре 2020 года выработали 104,9 млрд кВт•ч электроэнергии, что так же на 2,0 % больше выработки в декабре 2019 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в декабре 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 60,7 млрд кВт•ч, что на 2,6 % меньше, чем в декабре 2019 года. Выработка ГЭС за декабрь 2020 года составила 17,1 млрд кВт•ч (на 4,0 % больше, чем в декабре 2019 года), выработка АЭС – 20,8 млрд кВт•ч (на 15,2 % больше, чем в декабре 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,1 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше показателя декабря 2019 года).

Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в декабре 2020 года зафиксирован 25 декабря в 17:00 по московскому времени. Его значение составило 150 434 МВт, что на 1227 МВт (0,8 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.

Величина декабрьского максимума потребления мощности является также и максимумом потребления в 2020 году.

Среднемесячная температура воздуха в декабре 2020 года по ЕЭС России составила -10,4 °C что на 4,5 °C ниже ее значения в том же месяце 2019 года.

Данные за декабрь 2020 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно декабря 2019 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно декабря 2019 года, % Востока 4,7 -1,0 4,5 -1,0 Сибири 20,5 0,8 20,6 1,2 Урала 23,7 -3,2 23,7 -1,6 Средней Волги 10,4 -0,3 10,5 2,4 Центра 25,4 11,3 24,5 6,1 Северо-Запада 10,1 -6,0 9,1 0,9 Юга 10,2 8,8 10,4 7,1

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.