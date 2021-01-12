Итоговый RusCable Insider 2020
ТОП 35 материалов, статистика и главные новости предновогодней недели
12 января 2021, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2020 году составило 1033,7 млрд кВт•ч, что на 2,4 % меньше объема потребления в 2019 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2020 году составило 1050,4 млрд кВт•ч, что на 2,3 % меньше, чем в 2019 году.
Без учета влияния дополнительного дня 2020 високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось на 2,7 % и 2,6 % соответственно.
Выработка электроэнергии в России в 2020 году составила 1063,7 млрд кВт•ч, что на 3,0 % меньше, чем в 2019 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1047,0 млрд кВт•ч, что на 3,1 % меньше, чем в 2019 году. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 3,4 % по ЕЭС России и 3,3 % по России в целом.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2020 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 555,5 млрд кВт•ч, что на 9,9 % меньше, чем в 2019 году. Выработка ГЭС за 2020 год составила 207,4 млрд кВт•ч (на 9,0 % больше, чем в 2019 году). АЭС в 2020 году выработано 215,5 млрд кВт•ч, что на 3,3 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2019 году. Электростанции промышленных предприятий за 2020 год выработали 65,2 млрд кВт•ч (на 3,1 % больше, чем в 2019 году).
Данные за 2020 год
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Востока
|
43,9
|
0,2
|
40,7
|
1,0
|
Сибири
|
207,0
|
-0,8
|
209,4
|
-1,0
|
Урала
|
246,8
|
-7,1
|
246,3
|
-5,4
|
Средней Волги
|
109,4
|
-0,8
|
104,6
|
-4,2
|
Центра
|
230,8
|
-2,3
|
239,9
|
-0,8
|
Северо-Запада
|
106,3
|
-5,7
|
92,2
|
-2,9
|
Юга
|
102,9
|
-0,2
|
100,7
|
-0,6
Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в декабре 2020 года составило 103,3 млрд кВт•ч, что на 2,2 % больше объема потребления за декабрь 2019 года. Потребление электроэнергии в декабре 2020 года в целом по России составило 104,9 млрд кВт•ч, что так же на 2,2 % больше, чем в декабре 2019 года.
В декабре 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 106,6 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше, чем в декабре 2019 года. Электростанции ЕЭС России в декабре 2020 года выработали 104,9 млрд кВт•ч электроэнергии, что так же на 2,0 % больше выработки в декабре 2019 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в декабре 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 60,7 млрд кВт•ч, что на 2,6 % меньше, чем в декабре 2019 года. Выработка ГЭС за декабрь 2020 года составила 17,1 млрд кВт•ч (на 4,0 % больше, чем в декабре 2019 года), выработка АЭС – 20,8 млрд кВт•ч (на 15,2 % больше, чем в декабре 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,1 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше показателя декабря 2019 года).
Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в декабре 2020 года зафиксирован 25 декабря в 17:00 по московскому времени. Его значение составило 150 434 МВт, что на 1227 МВт (0,8 %) меньше аналогичного показателя 2019 года.
Величина декабрьского максимума потребления мощности является также и максимумом потребления в 2020 году.
Среднемесячная температура воздуха в декабре 2020 года по ЕЭС России составила -10,4 °C что на 4,5 °C ниже ее значения в том же месяце 2019 года.
Данные за декабрь 2020 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно декабря 2019 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно декабря
2019 года, %
|
Востока
|
4,7
|
-1,0
|
4,5
|
-1,0
|
Сибири
|
20,5
|
0,8
|
20,6
|
1,2
|
Урала
|
23,7
|
-3,2
|
23,7
|
-1,6
|
Средней Волги
|
10,4
|
-0,3
|
10,5
|
2,4
|
Центра
|
25,4
|
11,3
|
24,5
|
6,1
|
Северо-Запада
|
10,1
|
-6,0
|
9,1
|
0,9
|
Юга
|
10,2
|
8,8
|
10,4
|
7,1
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter