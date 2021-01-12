Рады сообщить, что руководители ключевых инвестиционных проектов Центральной Азии и Каспия подтвердили участие в 5-м международном конгрессе и выставке «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий», который пройдёт 17-18 февраля 2021 в Ташкенте, Узбекистан. Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики Узбекистана.

Организатор: Vostock Capital

Тел: +7 495 109 9 509

E-mail: Events @vostockcapital.com

Официальный сайт: https://hydropowercongress.com/

Стратегический партнер мероприятия – Узбекгидроэнерго.

Золотой спонсор – Nero Delta. Бронзовый спонсор – CINK Hydro Energy.



Запросите полный список инвестиционных проектов – https://hydropowercongress.com/zaprosit-polnyj-spisok-investproektov/

Среди инвестиционных проектов – участников конгресса:

• Каскад Самаркандских ГЭС

Бахтиер Пирмузамедов, Директор Каскада

Комплекс из десяти действующих и нескольких планируемых к строительству гидроэлектростанций, расположенных на отходящем от реки Зеравшан ирригационном канале Даргом в Самаркандской области.

• Чирчик-Бозсуйский каскад ГЭС

Алишер Алимов, Директор, Каскад Урта-Чирчикских ГЭС

Кобилжон Примкулов, Директор, Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС

Система из 19 гидроэлектростанций, расположенных на реке Чирчик, а также её составляющих Пскем и Чаткал в Узбекистане. На данный момент на стадии строительства Пскемская ГЭС (Стоимость реализации проекта более 800 млн долл.), Нижнечаткальская ГЭС (180 млн долл.), и Муллалакская ГЭС.



• Фархадская ГЭС

Худойберди Эргашев, Директор ГЭС

Реализация проекта, завершение которого запланировано в 2021 году, позволит ГЭС увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 84 млн кВт/ч. Будут проведены работы на четырех гидроагрегатах с увеличением общей мощности ГЭС со 114 до 127 МВт. Все основное оборудование для модернизации ГЭС изготавливается петербургскими энергомашиностроительными предприятиями, входящими в состав ПАО Силовые машины – Ленинградским металлическим заводом и заводом Электросила.



• Рогунская ГЭС

Махмадсаид Шамсулозода, Технический директор

Проектом предусмотрено строительство гидроэлектростанции на реке Вахш. ГЭС является частью Вахшского каскада, его верхней ступенью. Плотина ГЭС высотой 335 м станет самой высокой в мире.



• Себзорская ГЭС

Амрихон Рахимов, Исполнитель Генерального Директора, Памирская энергетическая компания

МГЭС Себзор мощностью 10 МВт планируется построить на реке Шохдара в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Планируется, что станция будет производить ежегодно до 60 млн кВт/ч электроэнергии. В июне 2019 года Европейский союз выделил 20 млн евро для строительства МГЭС Себзор.



Также среди подтвержденных участников: Узбекгидроэнерго, Фонд развития энергетики Грузии, Siemens Transformers, Азиатский банк развития, Барки-Точик, РусГидро, EDF, Чакан ГЭС, Евразийский банк развития, Национальная энергетическая холдинговая компания, Iran Water and Power Resources Development Company, Европейский банк реконструкции и развития, Fesco Transportation Group, GUGLER Water Turbines, Институт Гидропроект (Узбекистан), Megger Germany / Seba Dynatronic Mess- und Ortungstechnik, Электрические станции, Институт Гидропроект (Россия), ГКПЭН КР, International Finance Corporation (IFC), MUHR, Самрук-Энерго, Сателлит-2005, Tractebel Engineering GmbH, Элсиб, Строительная фирма АРК, Группа компаний НКФ ВОЛГА, КРОНЕ Инжиниринг (KROHNE), Усть-Каменогорская ГЭС, Региональные электрические сети Узбекистана и другие!