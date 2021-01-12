Паром будет ходить чаще на остров Путятина в Приморье. Также правительство края намерено решить проблемы с электроснабжением острова — весной начнутся работы по прокладке нового высоковольтного кабеля, который будет подавать электричество с большой земли, а на случай ЧС краевые власти намерены установить на острове дизель-генератор мощностью 500 киловатт. Об этом рассказал губернатор края Олег Кожемяко на встрече с жителями Путятина 12 января, сообщает ИА PrimaMedia.

Губернатор приехал обсудить проблемы, которые особенно волнуют островитян после "ледяного шторма". Островную территорию с материком соединяет паромная переправа, а электричество подается по высоковольтному кабелю, проложенному под водой. Изношенная сеть часто обрывается. Прошедший в ноябре циклон надолго оставил островитян без электричества.

"Принято решение, что Артемовские электросети начнут укладку кабеля весной. Думаю, в течение нескольких месяцев он будет уложен. Это решит проблемы с электроснабжением. Тем не менее, мы, наверное, установим на острове дизель-генератор в 500 киловатт, который даст возможность подключать население к электричеству даже в случае штормов, если кабеля порвутся", — сообщил губернатор.

Также, по его словам, наибольший вопрос, который сегодня волнует жителей Путятина, связан с паромным сообщением. То, как работает паром сегодня, не устраивает людей.

"Жители попросили до 20 января увеличить количество поездок до трех в день, после 20 — до четырех. Это будет выполнено. Мы возьмем данный вопрос на контроль", — пообещал губернатор.

Обсуждались также проблемы острова, связанные с организацией завоза воды и ремонтом пирса. Как отметил Кожемяко, данные вопросы вошли в перечень обращений граждан, которые краевые власти намерены пошагово решать. Так, ремонт пирса начнется уже в этом году.



Фото: Олег Кожемяко. Правительство Приморского края