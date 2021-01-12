Энергетики Ленинградского филиала «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией кабинет врача общей практики (ВОП) и модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Моревка и хуторе Приазовка в Ейском районе Краснодарского края. В этих учреждениях смогут получать первичную медико-санитарную помощь по месту жительства порядка двух тысяч человек.

Суммарная мощность новых объектов здравоохранения составила 60 кВ. Необходимые работы по обеспечению энергоснабжения медучреждений были выполнены специалистами Ленинградского филиала «Россети Кубань» в кратчайшие сроки. Надежное и бесперебойное энергоснабжение мобильных медицинских пунктов является вкладом энергетиков в формирование комфортной среды для сельских жителей. Переоценить значение кабинета врача в поселке невозможно, ведь расстояние до ближайшей больницы в райцентре измеряется километрами.

В 2020 году энергетики Ленинградских электрических сетей уже подключали аналогичные медицинские пункты в Ленинградском, Кущевском, Староминском и Щербиновском районах Кубани.

Отметим, что строительство медицинских учреждений в Краснодарском крае – фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врачей общей практики – осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения», которая направлена на развитие системы оказания первичной медицинской помощи населению.

В 2020 году для обеспечения первичной медицинской помощи регионе построено 20 ВОПов и установлено 33 модульных фельдшерско-акушерских пункта в 18 муниципальных образованиях. Также первичное звено усилено 21 передвижным медицинским комплексом для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек.

Фото: www.minzdravkk.ru