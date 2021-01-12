 
Модернизация

"Россети Кубань" подключила к сетям два новых сельских медучреждения в Ейском районе

Россети Кубань подключила к сетям два новых сельских медучреждения в Ейском районе

12 января 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
143

Энергетики Ленинградского филиала «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией кабинет врача общей практики (ВОП) и модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в поселке Моревка и хуторе Приазовка в Ейском районе Краснодарского края. В этих учреждениях смогут получать первичную медико-санитарную помощь по месту жительства порядка двух тысяч человек.

Суммарная мощность новых объектов здравоохранения составила 60 кВ. Необходимые работы по обеспечению энергоснабжения медучреждений были выполнены специалистами Ленинградского филиала «Россети Кубань» в кратчайшие сроки. Надежное и бесперебойное энергоснабжение мобильных медицинских пунктов является вкладом энергетиков в формирование комфортной среды для сельских жителей. Переоценить значение кабинета врача в поселке невозможно, ведь расстояние до ближайшей больницы в райцентре измеряется километрами.

В 2020 году энергетики Ленинградских электрических сетей уже подключали аналогичные медицинские пункты в Ленинградском, Кущевском, Староминском и Щербиновском районах Кубани.

Отметим, что строительство медицинских учреждений в Краснодарском крае – фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врачей общей практики – осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения», которая направлена на развитие системы оказания первичной медицинской помощи населению.

В 2020 году для обеспечения первичной медицинской помощи  регионе построено 20 ВОПов и установлено 33 модульных фельдшерско-акушерских пункта в 18 муниципальных образованиях. Также первичное звено усилено 21 передвижным медицинским комплексом для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек.

Фото: www.minzdravkk.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Специалисты Брянскэнерго установили систему диагностики на силовом трансформаторе ПС 12.01.2021
Специалисты Брянскэнерго установили систему диагностики на силовом трансформаторе ПС "Сталелитейная"
АО 12.01.2021
АО "Мособлэнерго" ввело в эксплуатацию 9,3 км линий электропередачи в Раменском
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2020 году уменьшилось на 2,4% по сравнению с 2019 годом 12.01.2021
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2020 году уменьшилось на 2,4% по сравнению с 2019 годом
Энергетики 12.01.2021
Энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" переведены в режим повышенной готовности в ...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Review!
+