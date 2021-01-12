В 2020 году «Россети Северный Кавказ» направили на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников порядка 37,5 млн рублей.

Новые знания, умения и навыки по различным программам в специализированных учебных заведениях получили 10,4 тысячи сотрудников Группы «Россети Северный Кавказ», включая работников филиалов и управляемых компаний. Это порядка 60 % от числа всех работников Группы.

Энергокомпания повысила профессиональные компетенции 3 520 специалистов филиала «Ставропольэнерго»; 2 000 работников регионального филиала и сбытовой компании в Кабардино-Балкарии; 1 591 - из Северной Осетии; 1 363 - из Карачаево-Черкессии; 1 120 - из Чеченской Республики; 450 – из Ингушетии; 324 дагестанских энергетика и 8 – из Калмыкии.

Ключевыми площадками для обучения энергетиков стали «Московский учебный центр Единой энергосистемы», «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора в Москве и собственный корпоративный учебный институт «Россети Северный Кавказ».

В новом 2021 году энергокомпания направит на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку более 14,5 тысячи специалистов. Бюджет на их обучение запланирован в объеме 82,2 млн рублей.