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Специалисты Брянскэнерго установили систему диагностики на силовом трансформаторе ПС "Сталелитейная"

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» выполнил работы по оснащению силового трансформатора ПС 110кВ «Сталелитейная» автоматизированной системой мониторинга и технического диагностирования (АСМД).

Оснащение энергообъекта системой диагностики проведено в целях обеспечения готовности филиала Россети Центр к надежной работе в осенне-зимний период и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. Работы по монтажу АСМД выполняются на основании Приказа №1233 Министерства энергетики РФ от 27.12.2017 «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работам в отопительный сезон». В соответствие с этим документом, трансформаторы, имеющие срок эксплуатации более 35 лет, должны быть оснащены АСМД.  Установка системы диагностики на трансформаторе ПС «Сталелитейная» - необходимая мера, так, он имеет большой срок эксплуатации.

Система диагностики необходимо энергетикам для осуществления ремонтно - эксплуатационной деятельности трансформатора.  Данные, получаемые АСМД с ПС «Сталелитейная», позволят обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребителей, запитанных от этого энергообъекта -  жилых кварталов Бежицкого района  областного центра и АО «ПО «Бежицкая сталь». Система дает возможность оценить состояние электрооборудования, наиболее предрасположенного к образованию дефектов и их дальнейшего развития до создания аварийных ситуаций.

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Источник: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"

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