В Физико-техническом институте создадут НИОКР-центр

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство НИОКР-центра Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН в Санкт-Петербурге. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе Российской академии наук - один из крупнейших научных центров России, где проводят фундаментальные и прикладные исследования в важнейших областях современной физики и технологии. С 2014 года на базе зданий института в Приморском районе Санкт-Петербурга ведется строительство НИОКР-центра.

Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство комплекса зданий общего назначения, а также зданий механического цеха, гермозоны, центрального теплового и контрольно-пропускного пунктов. Кроме того, здесь установят насосно-фильтровальную станцию и две подстанции - трансформаторную и блочную комплектную распределительную.

Комплекс зданий общего назначения состоит из административного блока, лабораторного корпуса и механического цеха, каждый из которых будет перепрофилирован в корпус общего назначения. В бывшем административном блоке частично изменят планировочные решения, полностью заменят оборудование столовой и выполнят внутренние отделочные работы. Здесь будут проводить научные конференции и семинары, выставки и экспозиции достижений современной физики. Частичная перепланировка и новое строительство в части бывшего лабораторного корпуса связаны с необходимостью обустройства новых лабораторий в подвале, на первом, втором и третьем этажах здания. Кроме того, на седьмом этаже лабораторного корпуса разместят научные подразделения НИОКР-центра. В механическом цехе выполнят частичную перепланировку, демонтаж устаревшего станочного оборудования и установку нового для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ

Генеральный проектировщик – ООО «Инвестиционная строительная компания «НКС».