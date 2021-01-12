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В Карпинске построят вертолётную площадку для Центра медицины катастроф

В Карпинске построят вертолётную площадку для Центра медицины катастроф

12 января 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Эксперты Главгосэкспертизы России повторно изучили проектно-сметную документацию на строительство вертолётной площадки Территориального центра медицины катастроф в городе Карпинске Свердловской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. 

Развитие санавиации, запланированное федеральным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи», направлено на обеспечение качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям страны. Так, только в этом году благодаря санитарной авиации удалось спасти почти 10 тысяч человек.

Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство вертолётной площадки для санитарного вертолета, транспортирующего больных из труднодоступных северных районов Свердловской области в медицинские учреждения Екатеринбурга.

В ходе реализации проекта здесь также построят ангар-укрытие для спецтехники площадью 408,82 кв.м, рулежную дорожку, приангарную площадь и административно-бытовые помещения для размещения персонала и летного состава. Чтобы обеспечить безопасность полетов в вечернее и ночное время, а также в условиях ограниченной видимости, объект оснастят системой светосигнального оборудования.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Генеральная проектная организация - ООО «Уралкомплект-наука».

Фото: РГ

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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