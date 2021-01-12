Технический комитет "Искусственный интеллект" на базе Российской венчурной компании (РВК) создал и представил для публичного обсуждения проект национального стандарта, который поможет достичь совместимости отечественных систем, предназначенных для работы с большими данными (big data). Об этом во вторник сообщила пресс-служба РВК.

"Представленная в стандарте эталонная архитектура больших данных позволит обеспечить [совместимость] создаваемых в стране систем для работы с большими данными и возможности для [их] дальнейшего развития", - приводятся в сообщении слова председателя подкомитета "Данные" в составе технического комитета "Искусственный интеллект" Юрия Хохлова.

Проект национального стандарта "Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 1: Структура и процесс применения" был разработан Национальным центром цифровой экономики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Институтом развития информационного общества. Он представляет собой русскоязычную адаптацию международного технического отчета ISO/IEC (Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии).

Положения документа могут применяться организациями для описания архитектуры конкретных систем, предназначенных для работы с большими данными с учетом используемых технологий, а также исполнителей и их потребностей, уточняют в РВК.

Первая редакция национального стандарта размещена для публичного обсуждения на сайте Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ. Замечания по проекту принимаются до 27 февраля. По результатам публичного обсуждения документ будет утвержден техническим комитетом "Искусственный интеллект", после чего его планируется внести в Росстандарт.