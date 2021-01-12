 
Цифровая революция

В России разработали стандарт, способный обеспечить совместимость систем в сфере big data

В России разработали стандарт, способный обеспечить совместимость систем в сфере big data

12 января 2021, 14:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, BIGDATA, ИИ
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
172

Технический комитет "Искусственный интеллект" на базе Российской венчурной компании (РВК) создал и представил для публичного обсуждения проект национального стандарта, который поможет достичь совместимости отечественных систем, предназначенных для работы с большими данными (big data). Об этом во вторник сообщила пресс-служба РВК.

"Представленная в стандарте эталонная архитектура больших данных позволит обеспечить [совместимость] создаваемых в стране систем для работы с большими данными и возможности для [их] дальнейшего развития", - приводятся в сообщении слова председателя подкомитета "Данные" в составе технического комитета "Искусственный интеллект" Юрия Хохлова.

Проект национального стандарта "Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 1: Структура и процесс применения" был разработан Национальным центром цифровой экономики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Институтом развития информационного общества. Он представляет собой русскоязычную адаптацию международного технического отчета ISO/IEC (Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии).

Положения документа могут применяться организациями для описания архитектуры конкретных систем, предназначенных для работы с большими данными с учетом используемых технологий, а также исполнителей и их потребностей, уточняют в РВК.

Первая редакция национального стандарта размещена для публичного обсуждения на сайте Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ. Замечания по проекту принимаются до 27 февраля. По результатам публичного обсуждения документ будет утвержден техническим комитетом "Искусственный интеллект", после чего его планируется внести в Росстандарт.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Система наружного освещения Санкт‑Петербурга на 100% оснащена приборами учета электроэнергии 11.01.2021
Система наружного освещения Санкт‑Петербурга на 100% оснащена приборами учета электроэнергии
В России пройдёт эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля на опасных производственны... 08.01.2021
В России пройдёт эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля на опасных производственны...
Разработаны первые в мире стандарты по цифровизации искусственного освещения 30.12.2020
Разработаны первые в мире стандарты по цифровизации искусственного освещения
Ростех будет контролировать производство с помощью машинного зрения и слуха 29.12.2020
Ростех будет контролировать производство с помощью машинного зрения и слуха
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Review!
+