В Хабаровском крае достроят дома для 700 обманутых дольщиков. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков.

По словам генерального директора Фонда защиты дольщиков Константин Тимофеев, будут восстановлены права граждан, вложивших в средства в строительство 11 домов шести застройщиков. Подписано допсоглашение о софинансировании достройки двух домов застройщика «Лазурит», двух домов компании «Востокстройсервис», двух домов - «Техмонтаж», трех домов - «Диалог», одного дома - «ЖСК «Утес», одного дома - «Тополек».

По информации пресс-службы, в настоящее время в едином реестре проблемных объектов содержатся сведения о 38 жилых долгостроях (231 тыс. кв. метров) Хабаровского края.

Ранее «СГ» сообщала, что Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по восстановлению прав 2500 тыс. граждан в 10 субъектах России.