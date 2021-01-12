 
Законотворчество (постановления)

В аппарате правительства появятся семь новых департаментов

В аппарате правительства появятся семь новых департаментов

12 января 2021, 12:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
218

Семь новых департаментов появятся в структуре аппарата правительства РФ, в том числе в сфере здравоохранения и по ряду экономических направлений. Как сообщается на сайте кабмина во вторник, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики", - говорится в сообщении.

Ранее эти направления были объединены в более крупные структуры, которые будут упразднены - департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.

Кроме того, департамент сопровождения законопроектной деятельности теперь будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. В аппарате будет создано также сводно-аналитическое управление правительства.

"Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом", - говорится в сообщении.

Фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Минэкономразвития: в сфере лицензирования заработала реестровая модель 12.01.2021
Минэкономразвития: в сфере лицензирования заработала реестровая модель
Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России 12.01.2021
Минвосток предложил расширить границы Арктической зоны в России
Одобрены критерии отбора инвестиционных проектов регионов для инфраструктурной поддержки 11.01.2021
Одобрены критерии отбора инвестиционных проектов регионов для инфраструктурной поддержки
Минпромторг не планирует расширять список системообразующих предприятий 11.01.2021
Минпромторг не планирует расширять список системообразующих предприятий
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новогодний RusCable Review!
+