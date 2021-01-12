В аппарате правительства появятся семь новых департаментов

Семь новых департаментов появятся в структуре аппарата правительства РФ, в том числе в сфере здравоохранения и по ряду экономических направлений. Как сообщается на сайте кабмина во вторник, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики", - говорится в сообщении.

Ранее эти направления были объединены в более крупные структуры, которые будут упразднены - департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.

Кроме того, департамент сопровождения законопроектной деятельности теперь будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. В аппарате будет создано также сводно-аналитическое управление правительства.

"Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом", - говорится в сообщении.

Фото: © Михаил Терещенко/ТАСС