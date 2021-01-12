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Замыкание могло стать причиной пожара, уничтожившего детсад и школу в приморском селе

Замыкание могло стать причиной пожара, уничтожившего детсад и школу в приморском селе

12 января 2021, 11:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: interfax-russia.ru

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Короткое замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара, который 8 января уничтожил здание школы и детсада в селе Глубинное на севере Приморья, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

"Проводится доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание электрической проводки в районе спортивного зала школы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар на площади 3,2 тыс. кв. метров тушили несколько часов, люди не пострадали. Власти региона сообщили, что школьники временно будут учиться в здании сельского дома культуры, а к 1 сентября 2021 года в селе должны построить новую школу. В школе учились 62 ребенка, еще 14 посещали детский сад. Село Глубинное расположено вдали от других населенных пунктов, поэтому перевести учеников в другую школу невозможно.

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Источник: interfax-russia.ru

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