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128 млн рублей должны выплатить предприятия Калмыкии за незаконно потребленную электроэнергию во время добычи криптовалюты

128 млн рублей должны выплатить предприятия Калмыкии за незаконно потребленную электроэнергию во время добычи криптовалюты

13 января 2021, 18:00
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ЭНЕРГОВОРОВСТВО, СУДЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Арбитражный суд Республики Калмыкия удовлетворил иски калмыцкого филиала «Россети Юг» о взыскании более 128 млн рублей за бездоговорное потребление электроэнергии с ООО «Завод ЖБИ-конструкции» и казенного предприятия «Домостроительный комбинат» в г. Элисте, на базе которых были организованы майнинговые фермы.

Для добычи криптовалюты к сетям «Россети Юг» в обход приборов учёта было подключено энергозатратное оборудование. Согласно акту о безучётном потреблении электроэнергии, объём похищенного энергоресурса составил 13,9 млн киловатт-часов. Такого объема электроэнергии хватило бы всему городу Элисте почти на месяц.

Так, завод ЖБИ-конструкции обязан выплатить электросетевой организации 18,4 млн рублей, включая пени и госпошлину. Решение вступило в законную силу. Домостроительный комбинат - 109,7 млн рублей, в настоящее время решение суда обжалуется.

Более того, в Элистинский городской суд направлено уголовное дело и обвинительное заключение в отношении бывших руководителей данных предприятий. Им вменяется причинение ущерба энергокомпании на сумму 16 млн рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на изъятое оборудование майнинговой фермы, а также на имущество обвиняемых на общую сумму более 25 млн рублей.

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Источник: Россети Юг

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