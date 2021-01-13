Арбитражный суд Республики Калмыкия удовлетворил иски калмыцкого филиала «Россети Юг» о взыскании более 128 млн рублей за бездоговорное потребление электроэнергии с ООО «Завод ЖБИ-конструкции» и казенного предприятия «Домостроительный комбинат» в г. Элисте, на базе которых были организованы майнинговые фермы.

Для добычи криптовалюты к сетям «Россети Юг» в обход приборов учёта было подключено энергозатратное оборудование. Согласно акту о безучётном потреблении электроэнергии, объём похищенного энергоресурса составил 13,9 млн киловатт-часов. Такого объема электроэнергии хватило бы всему городу Элисте почти на месяц.

Так, завод ЖБИ-конструкции обязан выплатить электросетевой организации 18,4 млн рублей, включая пени и госпошлину. Решение вступило в законную силу. Домостроительный комбинат - 109,7 млн рублей, в настоящее время решение суда обжалуется.

Более того, в Элистинский городской суд направлено уголовное дело и обвинительное заключение в отношении бывших руководителей данных предприятий. Им вменяется причинение ущерба энергокомпании на сумму 16 млн рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на изъятое оборудование майнинговой фермы, а также на имущество обвиняемых на общую сумму более 25 млн рублей.