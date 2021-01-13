Более 136 километров федеральных автомобильных дорог «Вилюй» и «Колыма» отремонтировали и построили на территории республики в 2020 году, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Вилюй».

«Введено в эксплуатацию 26 объектов строительства, ремонта и капитального ремонта протяженностью 136 километров автодорог и 859 погонных метров искусственных сооружений», – говорится в сообщении.

Так, на дорогу «Вилюй» приходится 115,47 километров, из них 12 километров — протяженность участков строительства и реконструкции. В рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры» в октябре 2020 года открыли новые мосты через реку Тюкян длиной 267 метров и через реку Малая Ботуобуйа длиной 191 метров.

«Благодаря строительству этих объектов удалось обеспечить круглогодичное движение и ликвидировать понтонные переправы, которые использовались с 2007 года», – отмечается в сообщении.

Кроме того, завершили реконструкцию мостов через реки Улахан-Мугур и Сасар-Юрях. В 2020 году начались работы по проектированию внеклассного мостового перехода через реку Вилюй на 660 километре трассы «Вилюй». Длина моста составит около 1,7 километров, а подходов к нему – 20 километров. Подчеркивается, что это будет самый большой мост на трассе «Вилюй» в Якутии. Его ввод обеспечит круглогодичное сообщение между Якутском и Нюрбой на расстоянии 800 километров.

На трассе «Колыма» в нормативное состояние привели 21 километров дороги и 59 метров искусственных сооружений. В результате асфальтом покрыли участок дороги между Нижним Бестяхом и Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района на протяжении 60 километров. Капитальный ремонт провели на мосту через ключ Дергалах, также в минувшем сезоне дорожники начали реконструкцию участков «Заячья петля» на 662-692 километрах и «Нерский прижим» на 1121-1142 километрах. Их общая протяженность составляет 47 километров, завершить работы планируется в 2024 году.

Также в прошедшем году началась подготовка документации по реконструкции участка 350-374 километров трассы «Колыма» со строительством моста через реку Алдан. С его появлением будет создано круглогодичное движение на двух тысячах километрах дороги.