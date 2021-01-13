К работе в должности директора производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» приступил Георгий Хмара.

Георгий Хмара родился 24 ноября 1985 года в с. Бобровка Троицкого района Челябинской области. Окончил Троицкий энергостроительный техникум и Челябинскую государственную агроинженерную академию.

Трудовой стаж Георгия Хмары в электроэнергетике составляет 14 лет. После окончания Троицкого энергостроительного техникума и службы в армии в 2007 году пришел работать в электросетевой комплекс «Челябэнерго» (г. Троицк).

Начинал в Троицком районе электрических сетей (РЭС) с должности электромонтёра, работал мастером производственного участка, инженером по линиям и подстанциям; начальником службы линий Троицких электросетей, возглавлял Троицкий РЭС. В июле 2016 назначен заместителем главного инженера по эксплуатации электрических сетей производственного отделения «Троицкие электрические сети».

С 01 января 2018 по 31декабря 2020 года Георгий Хмара трудился главным инженером производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

На должности руководителя Троицких электросетей Георгий Хмара сменил Виктора Обвинцева, который в настоящее время возглавил технический блок филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Главным инженером производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» назначен Денис Баталов, до недавнего времени трудившийся заместителем главного инженера по эксплуатации электрических сетей производственного отделения «Магнитогорские электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Троицкие электрические сети обслуживают электросетевой комплекс на территории г.г. Троицк, Южноуральск и Троицкого, Октябрьского, Пластовского, Увельского, Чесменского, Варненского районов Челябинской области общей площадью 19,25 тыс. квадратных километров. С населением более 275,51 тысяч человек.

Предприятие эксплуатирует 65 подстанции напряжением 35-100 кВ и выше, более 2,35 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, около 10,95 тысяч километров воздушных и кабельных ЛЭП.