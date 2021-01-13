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13 января 2021, 13:15
Рубрика: Персоны
Метки: ГЕОРГИЙ ХМАРА, РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
К работе в должности директора производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» приступил Георгий Хмара.
Георгий Хмара родился 24 ноября 1985 года в с. Бобровка Троицкого района Челябинской области. Окончил Троицкий энергостроительный техникум и Челябинскую государственную агроинженерную академию.
Трудовой стаж Георгия Хмары в электроэнергетике составляет 14 лет. После окончания Троицкого энергостроительного техникума и службы в армии в 2007 году пришел работать в электросетевой комплекс «Челябэнерго» (г. Троицк).
Начинал в Троицком районе электрических сетей (РЭС) с должности электромонтёра, работал мастером производственного участка, инженером по линиям и подстанциям; начальником службы линий Троицких электросетей, возглавлял Троицкий РЭС. В июле 2016 назначен заместителем главного инженера по эксплуатации электрических сетей производственного отделения «Троицкие электрические сети».
С 01 января 2018 по 31декабря 2020 года Георгий Хмара трудился главным инженером производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».
На должности руководителя Троицких электросетей Георгий Хмара сменил Виктора Обвинцева, который в настоящее время возглавил технический блок филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».
Главным инженером производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» назначен Денис Баталов, до недавнего времени трудившийся заместителем главного инженера по эксплуатации электрических сетей производственного отделения «Магнитогорские электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».
Троицкие электрические сети обслуживают электросетевой комплекс на территории г.г. Троицк, Южноуральск и Троицкого, Октябрьского, Пластовского, Увельского, Чесменского, Варненского районов Челябинской области общей площадью 19,25 тыс. квадратных километров. С населением более 275,51 тысяч человек.
Предприятие эксплуатирует 65 подстанции напряжением 35-100 кВ и выше, более 2,35 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, около 10,95 тысяч километров воздушных и кабельных ЛЭП.
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