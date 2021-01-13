 
Модернизация

Энергетики "Пермэнерго" повысили надежность электроснабжения четырех населенных пунктов Кунгурского муниципального района

Энергетики Пермэнерго повысили надежность электроснабжения четырех населенных пунктов Кунгурского муниципального района

13 января 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили комплекс  мероприятий по повышению надежности работы  воздушных линий электропередачи 10 кВ,  отходящих от   распределительного пункта «Тихановка». Энергетики смонтировали более 33 километров неизолированного и  самонесущего изолированного провода. Также произведена замена 217 опор, 18 разъединителей. Всего на реализацию указанных мероприятий направлено  порядка  17 миллионов рублей.

Реконструкция данных линий  10 кВ  позволила повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Тихановка, Троицк, Колпашники, Мушкалово. В  этих  территориях уделяется большое внимание развитию сельскохозяйственного производства, работает  несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Также активную деятельность здесь ведет  СПК «Колхоз имени Чапаева».  Отметим, что эта агрофирма много лет занимает лидирующие позиции в  Кунгурском районе по производству молока и молочной продукции.

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Источник: Россети Урал

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