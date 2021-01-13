Минпромторгом России принято решение о подтверждении соответствия индустриальных парков требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Так, подтверждено соответствие требованиям четырех индустриальных парков: «Частный промышленный парк «Карандаш» (Рязанская область), «Инвест-Парк» (Рязанская область), «Платформа» (Ульяновская область), «Нефтеюганский» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Также продлен срок действия решения о соответствии требованиям индустриального парка «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (Республика Татарстан).

Управляющие компании и резиденты парков, подтвердивших соответствие требованиям, получают возможность воспользоваться мерами государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

Создание подготовленной промышленной инфраструктуры является одним из ключевых направлений реализации региональной промышленной политики. Сегодня в России действует и создается 251 индустриальный парк и 78 промышленных технопарков. Индустриальные парки предоставляют своим резидентам более 35,7 тыс. га промышленных территорий, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, а промышленные технопарки – более 1,8 млн кв. м. готовых производственных и лабораторных площадей. Тренд последних лет – рост количества таких инфраструктурных площадок, создаваемых частными инвесторами,

– отметил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

Ранее сообщалось о «перезагрузке» механизмов государственной поддержки региональной промышленной инфраструктуры. Так, с 2021 года Минпромторг России возобновляет предоставление управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков субсидий на выплату процентных ставок по кредитам. Кроме того, ведомством разработан и будет запущен после согласования с федеральными органами исполнительной власти новый механизм – возмещение затрат на создание инфраструктуры частных управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков из федерального бюджета в объеме налогов, уплаченных резидентами в федеральный бюджет.

Справочно:

Минпромторг России оказывает поддержку индустриальным паркам и промышленным технопаркам с 2015 года в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации». В настоящее время, согласно данным Геоинформационной системы Минпромторга России «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры», на территории Российской Федерации действует и создается 251 индустриальный парк и 78 промышленных технопарков.

Реестр индустриальных парков ведется Минпромторгом России с 2016 года и включает в настоящее время 81 объект из 39 регионов России. В реестр включаются индустриальные парки, подтвердившие соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794.