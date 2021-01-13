На развитие Удомельского городского округа в 2020 году Росэнергоатом и Калининская АЭС выделили 146,5 миллионов рублей. Помимо этого, за счет участия муниципалитета в программах софинансирования (долю городского округа обеспечил Концерн «Росэнергоатом») в 2020 году были привлечены из бюджетов Российской Федерации и Тверской области в местную казну дополнительно 143 млн рублей. В целом объем инвестиций в благоустройство и формирование комфортной городской среды Удомельского округа, составил порядка 290 млн рублей.

Кроме того, в рамках благотворительной программы 18 миллионов рублей направлено на оказание адресной помощи гражданам, поддержку социальных и образовательных учреждений Тверской области.

Финансирование было направлено на капитальный ремонт двух центральных улиц города атомщиков. Одна из них уже готова, ремонт второй планируется завершить в 2021 году. Более комфортными стали девять дворовых территорий. Там обновлено дорожное полотно и тротуары, организованы дополнительные парковочные места и освещение, установлены детские площадки, обрезаны деревья.

В основной перечень работ вошло благоустройство двух общественных территорий. В районе торгового центра «Парус» появилась зеленая зона отдыха с тротуарами, клумбами, арт-фигурами и детским игровым комплексом. Завершен первый этап масштабной реконструкции парка им. А.Г. Венецианова, включающий озеленение территории площадью более 8 гектар, создание сети прогулочных дорожек, строительство амфитеатра и ярморочных павильонов.

Экологическую ситуацию в Удомле улучшила установка семи современных контейнерных площадок для сбора бытового мусора. В частном секторе города протянули 1,6 км трубопровода сети холодного водоснабжения и приступили к строительству теплотрассы. На территории сельских населенных пунктов отремонтирован ряд объектов коммунальной инфраструктуры.

В прошедшем году была полностью завершена модернизация системы уличного освещения города. Более 2000 старых светильников заменили на современные светодиодные энергоэффективные. Экономия от их использования составит около 2 миллионов рублей. Ярче и светлее стала и лыжная трасса протяженностью 4,5 км. Благодаря установке дополнительных опор и светильников она получила полностью искусственное освещение.

Для развития детского технического творчества в Удомле на средства Росэнергоатома ведется реконструкция помещений, где разместятся Центр цифрового образования детей «IT-куб» и технопарк «Кванториум». Это уникальные площадки дополнительного образования по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, в области информационных и телекоммуникационных технологий.

Все эти проекты реализуются под патронажем проектного офиса #ВМЕСТЕ, который объединяет специалистов атомной станции, администрации муниципалитета, подрядных организаций и управляющих компаний.