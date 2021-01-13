Главгосэкспертиза России одобрила представленную повторно проектную документацию на первый этап отработки запасов угольной шахты «Воргашорская». По результатам проверки, проведенной в формате экспертного сопровождения, эксперты пришли к выводу, что все изменения соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, результатам инженерных изысканий и заданию на проектирование, а также совместимы с той частью проектной документации, в которую изменения не вносились.

Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна расположено в северо-восточной части Республики Коми на территории поселка Воршагор. Строительство шахты началось в ноябре 1964 года, добыча угля ведется с 1975 года. Сегодня крупнейшее угледобывающее предприятие в Европейской части России, входящее в состав АО «Воркутауголь», компания приступает к освоению юго-западного блока Воршагорского месторождения, запасы которого составляют около 14 млн тонн коксующегося угля.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап отработки перспективных запасов шахты «Воршагорская» с сохранением действующей схемы вскрытия шахтного поля. Проектная мощность участка угледобычи составляет 4,2 млн тонн. В ходе экспертного сопровождения были рассмотрены корректировки ранее разработанных разделов документации по подготовке и отработке выемочных участков по пласту Мощный в период 2020-2022 годы, включая три разрабатываемые лавы в Северном блоке и пять в Юго-Западном блоке Воршагорского месторождения. В том числе изменены решения в части системы электроснабжения участков подземных горных работ при вскрытии и отработке Юго-Западного блока, Северного блока и Южного конвейерного штрека на отметке -350 м. Кроме того, внесены изменения в части проектирования систем связи, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В частности, были предоставлены обновленные технические условия для телефонизации проектируемых объектов горнотранспортной части в рамках первого этапа отработки запасов шахты «Воршагорская», откорректированы трассы прокладки кабелей и периферийного оборудования телефонной и громкоговорящей связи, а также радиосвязи, системы позиционирования и технологического видеонаблюдения. В части систем автоматизации пересмотрена схема расстановки датчиков контроля состава и параметров шахтной атмосферы в связи с включением на период 2021 года новых участков выработок. Также эксперты одобрили корректировки и по иным разделам проектной документации. При этом изменения в решения по технологическому комплексу поверхности шахты не вносились.

Проектная организация – ООО по проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт». С информацией об экспертном сопровождении проектов в Главгосэкспертизе России можно ознакомиться на сайте.

Фото: spbgipro.ru