Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» за последние три года принял в обслуживание 61 бесхозяйный энергообъект, в том числе 44 км линий электропередачи и 22 трансформаторные подстанции общей мощностью 6,3 МВА. Принятие бесхозяйных энергообъектов в пригороде Краснодара и прилегающих к нему Динского, Северского, Тахтамукайского районов необходимо в первую очередь для снижения количества технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса.

Бесхозяйные сети – объекты электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо отказался от права собственности. Работают бесхозяйные сети в режиме перегрузки, а ремонтировать и обслуживать их некому. Бесхозяйные сети являются источником аварий, одной из основных причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии.

– Понимая всю социальную значимость вопроса бесхозяйных сетей и негативные последствия для жителей, мы нередко по факту принимаем в обслуживание изношенные сети с множественными неполадками, которые требуют серьезных дополнительных вложений, – отметил директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. – Мы совместно с органами власти находим пути решения и выполняем незапланированные производственными программами работы. Несмотря на сложности, мы продолжаем принимать на баланс бесхозяйные сети и приводить их в нормативное состояние.

В числе принятых на баланс – объекты, ранее принадлежащие садоводческим товариществам «КСК-2», «Восток», «Ромашка», «Криница» «Горизонт» и «Кубанские Зори». Это пять трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ и 32 км линий электропередачи.

В декабре 2020 года специалисты Краснодарских электросетей завершили комплекс мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения жителей садоводческих товариществ в районе ст. Старокорсунская. Необходимость проведения неотложного ремонта энергообъектов была вызвана ненадлежащим состоянием электросетевого хозяйства ряда садоводческих товариществ.

Консолидация электросетевых активов на уровне финансово устойчивых и социально ответственных собственников позволяет повысить надежность и управляемость распределительных сетей, минимизировать эксплуатационные затраты, более четко формировать планы развития электросетевой инфраструктуры на перспективу.