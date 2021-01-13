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СМИ: датская компания Ramboll вышла из проекта "Северный поток - 2"

СМИ: датская компания Ramboll вышла из проекта Северный поток - 2

13 января 2021, 16:45
Рубрика: За рубежом
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2, Nord Stream 2, САНКЦИИ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за опасения санкций со стороны США. Об этом сообщила газета Politiken со ссылкой на источник.

По данным издания, Ramboll не будет участвовать в завершении строительства газопровода. В самой компании отказались комментировать эту информацию.

"К сожалению, мы не будем это комментировать", - сказал пресс-секретарь Ramboll.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он завершен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

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Источник: ТАСС

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