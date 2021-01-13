Стало известно, кто построит трамвайную линию в Краснодаре

Мэрия Краснодара планирует заключить контракт на строительство новой трамвайной линии ул.Московской от ул.Солнечной до ул.им. Петра Метальникова. с ООО «Управляющая компания «Веста». Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.



Начальная цена контракта — 913,84 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета. Так, на 2021 год запланировано 731,07 млн рублей, на 2022 год — 182,8 млн рублей.



По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка. Она соответствует требованиям. Выигравший конкурс подрядчик приступит к строительству в январе 2021 года.



Как сообщал ранее РБК Краснодар, строительство трамвайной линии по ул. Московская в Краснодаре перенесли на 2021 год из-за изменения источника финансирования. Власти Краснодара рассчитывают получить поддержку со стороны краевого бюджета.



В июне 2019 года стало известно, что на ее проектирование выделят более 49 млн рублей.



ООО «Управляющая компания «Веста» зарегистрирована в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Среди выигранных тендеров компании есть заказы на реконструкцию и строительство участков трасс М 4 «Дон», А-146, А-160 и ряда других. В 2017 году компания выиграла 24 конкурса на сумму в 2,9 млрд рублей, в 2018 году — 38 на сумму в 1,9 млрд рублей. Последующие два года объемы сокращались. Крупнейший заказчик УПРДОР «Черноморье».



Выручка в 2019 году составила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 5,6 млн рублей. Владельцем организации является Владимир Круглов. По данным СПАРК, ему также принадлежит ООО «Стрела».



