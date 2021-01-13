В октябре 2020 года АПТС писала об обращении в Государственную Думу объединения предпринимателей и отраслевых бизнес-сообществ по вопросу необходимости продолжения работы над законопроектом №658661-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» для его скорейшего принятия.

Принятие этого законопроекта позволило бы устранить правовой вакуум в механизме признания сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на продукцию недействительными, если они не соответствуют установленным требованиям или выданы (зарегистрированы) с нарушениями.



Обращение подписали:

Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС),

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),

Деловая Россия,

Опора России,

Торгово-промышленная палата РФ,

Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций (НОПСМ),

Ассоциация Электрокабель,

Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей,

Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО),

Союз производителей сухих строительных смесей (СПССС),

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП),

Ассоциация «Честная позиция».



В декабре нам стало известно, что законопроект принят Государственной Думой и направлен в Совет Федерации.

Вскоре подписанный Президентом Федеральный закон от 22.12.2020 № 460-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" и Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" был опубликован на официальном портале правовой информации.



С подписанием этого закона в нашей стране наконец появился механизм признания сертификатов соответствия и деклараций о соответствия недействительными, определен порядок этой процедуры. Закон вводит понятия «недействительность сертификата соответствия» и «недействительность декларации о соответствии». Устанавливаются случаи признания их недействительными.



До сих пор отсутствие такого механизма в законодательстве Российской Федерации затрудняло своевременное приостановление производства, реализации и изъятия из обращения опасной или незаконно выпущенной в обращение продукции.



Например, сертификаты соответствия будут признаваться недействительными при вступлении в силу решения суда о принудительном отзыве продукции и в случае выдачи уполномоченным органом власти предписания о приостановке реализации потенциально опасной продукции, если аккредитация органа по сертификации была прекращена или была сокращена область аккредитации.



Закон устанавливает обязанность органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия на серийно выпускаемую продукцию, проводить инспекционный контроль за объектами сертификации в порядке и с периодичностью, которые предусмотрены правилами сертификации, определенными соответствующими техническими регламентами.



В случаях не проведения в установленный срок инспекционного контроля или непредставления органом по сертификации сведений о прохождении инспекционного контроля в реестр сертификатов соответствия сертификат соответствия прекращает действие по истечении 30 дней со дня наступления последнего дня месяца, в котором должен быть проведен инспекционный контроль.



При этом продукция может находиться в обращении в течение срока ее годности или срока службы. Законом также вводится право заявителя в такой ситуации заключить договор о передаче сертификата соответствия, выданного на серийно выпускаемую продукцию, в том числе по выполнению инспекционного контроля, с иным аккредитованным ОС с необходимой областью аккредитации.



Документом также предусмотрен переход на реестровую модель ведения документов об оценке соответствия, предполагающий отказ от бланков сертификатов соответствия. Юридическое значение будут иметь записи о сертификатах и декларациях, содержащиеся в электронных реестрах Росаккредитации.



Закон также ставит точку в дискуссии о необходимости постановления Правительства РФ № 982 как института подтверждения соответствия продукции, на которую не распространяются требования технических регламентов.



Закон сохраняет полномочия Правительства РФ по утверждению и ежегодному уточнению единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия.



Кроме того, Правительство РФ получило полномочие по утверждению порядка обязательного подтверждения соответствия такой продукции, а также право утвердить перечень национальных стандартов Российской Федерации, содержащих правила сертификации, применение которых органом по сертификации является обязательным при проведении обязательной сертификации.



Правительство Российской Федерации установит порядок регистрации, приостановления, возобновления, прекращения действия деклараций о соответствии и сертификатов соответствия и признания их недействительными.



Федеральный закон вступает в силу спустя 180 дней после официального опубликования (20 июня 2021 года) за исключением некоторых положений, для вступления в силу которых предусмотрены иные сроки.